تزايد إقبال النساء في بريطانيا على تطبيقات الأمان بعد مقتل سارة إيفرارد

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لندن - " وكالة أخبار المرأة "

ارتفع إقبال النساء في بريطانيا على تحميل التطبيقات التي تساعد المرأة على السير بأمان في الشوارع، بعد حادثة خطف وقتل سارة إيفرارد، التي هزت قضيتها الرأي العام في المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة الغارديان، الأربعاء، في تقرير حول زيادة الإقبال على تطبيقات أمان النساء في الشارع، إنه تم تحميل تطبيق يسمى "ووك سيف" أكثر من 300 ألف مرة في أسبوع واحد فقط، ليصبح التطبيق المجاني الأول على "متجر آبل"، وضمن أفضل التطبيقات على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، رغم أنه لم يتم تحميله قبل ظهور القضية سوى نحو ألفي مرة فقط.

ويسمح التطبيق للمستخدمين معرفة أماكن الخطر في المناطق المجاورة، والتواصل مع الآخرين أثناء الخروج من المنزل، وإرسال إشعارات تلقائية إلى الأصدقاء عند الوصول إلى الأماكن التي يقصدونها.

وهناك تطبيق أمان آخر مخصص للنساء يسمى "هولي غارد" تم تحميله أيضا أكثر من 200 ألف مرة بعد التقارير عن اختفاء إيفرارد.

واختُطفت إيفرارد (33 عاما) أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن، في الثالث من مارس الماضي، واتُهم ضابط شرطة باختطافها وقتلها، ما أثار جدلا حول كيفية تعامل المجتمع البريطاني مع عنف الذكور ضد النساء.