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مصرية تظفر بلقب الإسكواش في «صيفنا نشاط وحيوية»

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مصرية تظفر بلقب الإسكواش في «صيفنا نشاط وحيوية» مصرية تظفر بلقب الإسكواش في «صيفنا نشاط وحيوية»
دبي - " وكالة أخبار المرأة "

توّجت المصرية لينا التانير بلقب بطولة الإسكواش للسيدات، الأولى من نوعها بالدولة، التي نظمتها أكاديمية ذا فلاينغ داف بدبي، وأقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نادي دبي للسيدات على شاطئ جميرا، وضمن فعاليات مبادرة «صيفنا نشاط وحيوية» التي أطلقها المجلس بهدف تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.
وشاركت في البطولة 32 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وفازت المصرية لينا التانير بالمركز الأول، بعد تغلبها على الهندية بانكوري مالهوترا التي حلت بالمركز الثاني، فيما جاءت اللبنانية مريم موسى في المركز الثالث بعد تغلبها على الهندية أكانشا بات، وفازت الإماراتية علياء عبيدالله بجائزة الروح الرياضية.
وقام بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى كل من رئيس قسم المرأة في مجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، ومديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، المها البستكي، ومؤسسة الأكاديمية المنظمة للحدث واللاعبة المُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات على مستوى العالم، كنزي الدفراوي.
وقالت البستكي: «سعداء باستضافة النادي لأول مرة بطولة إسكواش بهذا الحجم، وبمشاركته في تنظيمها مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية دبي للإسكواش، ضمن طموحات النادي لتوسعة البطولات والأنشطة الرياضية التي يسعى لاستقطابها خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في تعزيز الدور الرياضي للمرأة، وإبراز مشاركتها في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً».
وأضافت المها أن التعاون بين نادي دبي للسيدات ومجلس دبي الرياضي وأكاديمية دبي للإسكواش في تنظيم البطولة يقدم نموذجاً للتعاون البناء بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لإسعاد شعب الإمارات، ويترجم رؤية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، لتشجيع المرأة على النجاح في مختلف المجالات، بما فيها المجال الرياضي.

وكالة أخبار المرأة

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