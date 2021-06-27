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البترول المصرية : للمرأة دور فعال في القطاع وتمثل 30٪ من العاملين

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البترول المصرية : للمرأة دور فعال في القطاع وتمثل 30٪ من العاملين البترول المصرية : للمرأة دور فعال في القطاع وتمثل 30٪ من العاملين
القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -عبر تقنية الفيديوكونفرانس - في فاعليات الندوة الافتراضية التي عقدت تحت عنوان (المرأة هي الطاقة She is Energy ) تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في صناعة البترول والغاز.
أكد الوزير في كلمته الافتتاحية، أن تمكين المرأة أمر هام للغاية وتوليه الدولة الاهتمام والتفعيل المناسب فالمرأة تمثل حوالى 50% من عدد سكان ودورها وتمكينها جزء هام في رؤية مصر 2030 والتى تتضمن المساواة بين الجنسين، وتمكين وتحسين حقوق المرأة كواحدة من أهم أسس تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً ما يقدم الدعم للمرأة واتضح ذلك منذ توليه الرئاسة بما يدعم تواجدها ويضمن تلبيه احتياجاتها وحصولها على حقوقها، مشيراً إلى أن مصر استطاعت على مر السنوات أن تحقق خطوات ثابتة نحو تحقيق المساواة من خلال استراتيجية وطنية موجهة لتمكين المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ما يتضح في تمثيلها بنسبة 25% من التشكيل الوزارى الحالى.
وأشار إلى التزام قطاع البترول والغاز برؤية مصر 2030 والتى تتضمن تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومساعدتها على تحقيق تطلعاتها، حيث تمثل المرأة حالياً 30% من إجمالى العاملين وأكثر من 33% منهن في مناصب قيادية وتنافسن بقوة ولهن دور فعال في مختلف المواقع والحقول وتحقيق قصص النجاح، لافتا إلى أنه مع انطلاق استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول من أجل ضمان تحقيق نمو، كان تمثيل المرأة 40% في مختلف البرامج، وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة تواصل لتحقيق المساواة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وتوفر هذه الوحدة الآليات والسياسات اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية على أساس وفرص متساوية.

وكالة أخبار المرأة

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