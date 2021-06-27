التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط
أبرمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم الطريفي للاستشارات...
يمتهنون تصنيع الخمور، وبيع الحبوب المخدرة وترويجها، فضلا عن قطع الأشجار والاحتطاب والتفحيم، فالمخالفون والمجهولون يتخذون من...
كشف رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي لأمانة الأحساء عضو المجلس البلدي، المهندس عبدالهادي الغافلي، عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية،...
تفاعل المجلس البلدي لمدينة الرياض مع مقترح مواطن بتغيير لون سيارات نقل الموتى، تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة حفاظًا على...
تعاني محافظة وادي الدواسر من ضعف الخدمات البلدية أبرزها سوء الطرق والسفلتة مع انتشار المطبات الصناعية المبالغ بها.وأكد مدير مكتب...
أوضح المشرف العام على جمعية رحمة للرفق بالحيوان بدر الطريف أن وجود كلب ضال بالشوارع لا يعني بالضرورة أن يكون مسعورا أو عقورا، وأن...
حددت وزارة التعليم من خلال الدليل الإرشادي لقائد المدرسة، 20 دورا قبل بداية العام الدراسي، من بينها التحقــق مــن بيانــات الطـلاب...
نفذ معهد أبحاث الحج والعمرة 4 دورات للبرنامج التدريبي عن السـلامـة في أعمـال الحج والعمـرة واشتملت على مقدمة في السلامة والصحة...