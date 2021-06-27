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التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

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100 ألف مستفيد بجمعية المؤسس بحائل

أبرمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم الطريفي للاستشارات...

70fb4a8aa9.jpgحائل: فريح الرمالي ‬
a4f0f2f19b.jpg17 ذو القعدة 1442 هـ

5.6 ملايين مخالف ومتسلل في قبضة الأمن

يمتهنون تصنيع الخمور، وبيع الحبوب المخدرة وترويجها، فضلا عن قطع الأشجار والاحتطاب والتفحيم، فالمخالفون والمجهولون يتخذون من...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة وأبها: محمد آل عمر
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

لجنة ثلاثية لمعالجة الملاحظات المرورية

كشف رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي لأمانة الأحساء عضو المجلس البلدي، المهندس عبدالهادي الغافلي، عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية،...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

تغيير لون سيارات نقل الموتى

تفاعل المجلس البلدي لمدينة الرياض مع مقترح مواطن بتغيير لون سيارات نقل الموتى، تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة حفاظًا على...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

الاعتمادات تعمق مطبات الدواسر

تعاني محافظة وادي الدواسر من ضعف الخدمات البلدية أبرزها سوء الطرق والسفلتة مع انتشار المطبات الصناعية المبالغ بها.وأكد مدير مكتب...

icon-byline.pngوادي الدواسر: الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

العشوائية ترفع أعداد الحيوانات الضالة إلى مليونين

أوضح المشرف العام على جمعية رحمة للرفق بالحيوان بدر الطريف أن وجود كلب ضال بالشوارع لا يعني بالضرورة أن يكون مسعورا أو عقورا، وأن...

icon-byline.pngالرياض فيصل درويش والدمام: العنود المهنا
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

المحتوى والتعلم الإلكتروني يتصدران مهام مدير المدرسة

حددت وزارة التعليم من خلال الدليل الإرشادي لقائد المدرسة، 20 دورا قبل بداية العام الدراسي، من بينها التحقــق مــن بيانــات الطـلاب...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

4 برامج للسلامة في الحج والعمرة

نفذ معهد أبحاث الحج والعمرة 4 دورات للبرنامج التدريبي عن السـلامـة في أعمـال الحج والعمـرة واشتملت على مقدمة في السلامة والصحة...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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