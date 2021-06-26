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محمد صديق يكشف تفاصيل إصابته بـ«ورم في المخ»

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محمد صديق يكشف تفاصيل إصابته بـ«ورم في المخ» محمد صديق يكشف تفاصيل إصابته بـ«ورم في المخ»

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كشف محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن تفاصيل إصابته بورم في المخ، خلال الفترة الماضية.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «في شهر فبراير الماضي شعرت بتعب، واكتشفت أني أعاني من ورم حميد في الغدة النخامية للمخ، وحاليًا أتلقى العلاح تحت إشراف الطبيب الخاص بي».

وأضاف: «الطبيب المعالج طلب مني التعامل بطبيعتي لفترة، ثم ألعب ، ثم أحصل بعد ذلك على جرعات دوائية، وفي منتصف شهر أغسطس المقبل، سوف أجري بعض الفحوصات الطبية، للمقارنة بالاشاعات والتحاليل التي أجريتها في الفترة الماضية».

وأوضح: «لا يوجد ما يستدعي أن أعلن عن مرضي للإعلام، خاصة أنه ورم حميد، ولكن الأشخاض القريبين مني هم فقط من كانوا يعلمون بمرضي».

المصرى اليوم

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