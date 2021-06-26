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اصابة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على أهالي الشيخ جراح

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اصابة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على أهالي الشيخ جراح اصابة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على أهالي الشيخ جراح

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اعتدى المستوطنون الإسرائيليون، في ساعة متـأخرة من مساء السبت، على أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وقام المستوطنون الذين يتمركزون عند بناية عائلة الغاوي المسلوبة، باستفزاز السكان وتوجيه الألفاظ النابية لهم، ثم قام أحدهم بالاعتداء لفظيا على صالح دياب خلال تواجده أمام منزله في الحي، ثم اقتحموا منزل عائلة عبداللطيف واعتدوا على أفراد العائلة.

واعتدت قوات الاحتلال على أهالي الحي، واعتقلت الفتى خليل عبداللطيف ووالده سمير، كما أفاد شهود عيان.

وقال الهلال الاحمر في القدس، إن طواقمه تعاملت مع 3 اصابات اعتداء بالضرب في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتم نقل اصابة للمستشفى واصابتين تم علاجهم ميدانياً

كما واعتدت قوات الاحتلال عصرا على الشقيقتين اليسار وأصالة خلال توجهما إلى منزليهما في حي الشيخ جراح، وقامت باعتقالهما، وأصيبت اصالة برضوض في يدها.

المصرى اليوم

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