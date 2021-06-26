أخبار عاجلة

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين -
ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب -
استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب -
نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي -
شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو -
نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع -
شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا الأزمة الليبية والإرهاب -
بعد «كرونز».. «صحة النواب» توصى بإنشاء إدارة خاصة للأمراض المناعية -
«صحة النواب» تناقش «قدم السكري».. والوزارة: تخفيض البتر من 50 إلى 8 حالات شهريًا -
أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السلطة الفلسطينية تنشر قوات خلال احتجاج على وفاة نزار بنات

Print
السلطة الفلسطينية تنشر قوات خلال احتجاج على وفاة نزار بنات السلطة الفلسطينية تنشر قوات خلال احتجاج على وفاة نزار بنات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت السلطة الفلسطينية قوات أمن اليوم السبت للتصدي لمحتجين خروجوا إلى شوارع رام الله بالضفة الغربية بعد وفاة واحد من أبرز منتقدي الرئيس محمود عباس خلال احتجازه.

وقالت أسرة نزار بنات إن قوات السلطة الفلسطينية اقتحمت منزل أحد أقاربه حيث كان يقيم، وألقت القبض عليه في الساعات الأولى من صباح الخميس، وضربته بشكل متكرر بقضيب معدني قبل اعتقاله.

وفجرت وفاة بنات احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أيام في الضفة الغربية المحتلة وأثارت دعوات من المجتمع الدولي للتحقيق في الواقعة.

واليوم السبت قوات أمن فلسطينية تنتشر بالشوارع وتتصدى للمحتجين بتوجيه اللكمات لهم وضربهم بالهراوات.

وقال شهود إن قوات الأمن، وبعضها من شرطة مكافحة الشغب، اشتبكت مع المحتجين. ولم ترد أرقام رسمية بعد عن عدد المشاركين والمحتجزين وكذلك المصابين.

وذكر شهود أن ضباطا أطلقوا قنابل الغاز واستخدموا هراوات لضرب محتجين عزل وصحفيين أيضا، وفق رويترز.

وقال طلال دويكات المتحدث باسم قوات الأمن بالسلطة الفلسطينية إن اللجنة المعنية بالتحقيق في وفاة بنات قد بدأت عملها داعيا الناس إلى انتظار النتائج. ولم يعلق دويكات على أعمال العنف التي وقعت اليوم السبت.

ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينية باعتداء قوات الأمن على الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاج.

وذكرت النقابة في بيان «استهداف عناصر الأمن للصحفيين تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي».

بنات (43 عاما) ناشط اجتماعي معروف اتهم السلطة الفلسطينية بالفساد في قضايا منها اتفاق لم يدم طويلا مع إسرائيل لتوفير لقاحات واقية من كوفيد-19 هذا الشهر وتأجيل الرئيس محمود عباس انتخابات في مايو.

وكان بنات قد ترشح لخوض تلك الانتخابات.

وسار المحتجون في الشوارع ملوحين بأعلام فلسطينية وصور بنات ودعوا لإنهاء حكم عباس المستمر منذ 16 عاما.

وقال عصمت منصور أحد المشاركين في الاحتجاج لرويترز «هذه المسيرة استمرار للمسيرات التي بدأت وانطلقت ردا على اغتيال الشهيد نزار بنات الذي قتل على أيدي رجال أمن السلطة الفلسطينية، ونريد لجنة تحقيق لا يرأسها وزير في حكومة متهمة بقتله... نريد إصلاح سياسي جذري بما يضمن التعبير عن مصالح الناس الحقيقية».

وتتهم جماعات حقوقية عباس باحتجاز المنتقدين له.

ويرفض عباس والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، الاتهامات بالفساد واحتجاز أناس بسبب آرائهم السياسية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب