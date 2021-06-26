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«التحالف العربي»: كفاءات الدفاع الجوي تحمى المملكة

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«التحالف العربي»: كفاءات الدفاع الجوي تحمى المملكة السعودية «التحالف العربي»: كفاءات الدفاع الجوي تحمى المملكة

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أعلنت قوات «التحالف العربي» بقيادة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة «أنصار الله» الحوثية باتجاه مدينة نجران في المملكة.

وقال التحالف في بيان إن «كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة».

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن التحالف العربي أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما جماعة «أنصار الله» باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس الجمعة، عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب مدينة خميس مشيط.

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.

المصرى اليوم

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