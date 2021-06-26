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آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد «قيود كورونا» وإسرائيل

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آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد «قيود كورونا» وإسرائيل آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد «قيود كورونا» وإسرائيل

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شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مظاهرة مناهضة للحكومة على خلفية القيود المفروضة في إطار مكافحة ، وبسبب مبيعات السلاح إلى إسرائيل.

وتجمع الآلاف من الأشخاص في منطقتي «هايد بارك» و«بورتماند لاند» في لندن، قبل أن يبدأوا بالمسير إلى مكتب رئيس الوزراء.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «الحرية لفلسطين» و«إسرائيل دولة فصل عنصري».

وعبر المشاركون في المظاهرة عن رفضهم لقيود كورونا المفروضة على الحياة العامة وحملات التطعيم.

كما طالبوا بوقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

المصرى اليوم

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