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اللجنة الأولمبية تهنىء الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

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اللجنة الأولمبية تهنىء الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا اللجنة الأولمبية تهنىء الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

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تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب الفوز في مواجهتي الدور قبل النهائي على فريق الترجي التونسي بعد الفوز في مباراة العودة اليوم في القاهرة بنتيجة 3- 0 بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بنتيجة 1-0.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن النادي الأهلي قدم أداء مميز وكان عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية وقدم لاعبي الفريق أداء رجولي مميز حتى نجح الفريق في التأهل للمباراة النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن تأهل في نسخة البطولة الماضية والتي شهدت تحقيق اللقب.

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة النهائي والفوز على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي والاحتفاظ باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشر في تاريخ النادي الأهلي.

وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الأداء والمستوى الذي قدمه النادي الأهلي يستحق التقدير والتحية وأن هذه الانتصارات تضاف لقائمة انتصارات الرياضة المصرية التي تحقق انجازات كبيرة في السنوات الحالية في ظل الدعم الغير محدود من القيادة السياسية التي تدعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق من أجل تحقيق الانجازات ورفع اسم عاليا في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.

المصرى اليوم

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