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نقيب صيادين البرلس يناشد التدخل لانتشال جثمان حمدينو

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نقيب صيادين البرلس يناشد السيسي التدخل لانتشال جثمان حمدينو نقيب صيادين البرلس يناشد التدخل لانتشال جثمان حمدينو

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ناشد محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، الرئيس عبدالفتاح ، التدخل لانتشال جثمان الصياد حمدينو قمر إبراهيم، ابن مدينة برج البرلس، الذي لقي حتفه غرقا في المركب الغارق محمد وأحمد الجديد، بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي.

وأوضح شرابي، لـ«المصري اليوم»، أن حمدينو كان ضمن 8 صيادين من أبناء البرلس في رحلة صيد، وكان مركبهم متوقفا ومعه المركب «استبرق»، وفوجئوا بمركب صيد تجاري بسواحل دمياط على بعد 24 ميل بحري بعمق 80 ميل تقريبا يصطدم بالمركب ويتسبب ذلك في غرقه، إلا أن كمال عثمان قائد المركب «استبرق» الذي كان مجاورا له تمكن من إنقاذ 7 صيادين بينهم مصابين تم علاجهم بالمستشفي، بينما غرق حمدينو بقاع المركب، وتابع: «حاول ربان المركب التجاري الهروب إلا أنه تم دفعه للتوجه لميناء دمياط».

وأضاف شرابي أن حمدينو حتى الآن بقاع البحر داخل المركب، مطالبا بتدخل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والاتصال بالجهات المعنية لانتشال جثمان حمدينو.

المصرى اليوم

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