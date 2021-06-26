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البداد كابيتال وكادبي يبحثان سبل التعاون المشترك

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البداد كابيتال وكادبي يبحثان سبل التعاون المشترك البداد كابيتال وكادبي يبحثان سبل التعاون المشترك

جي بي سي نيوز :- عقدت مجموعة البداد كابيتال والمركز الأردني للتصميم والتطوير (كادبي)، اجتماعاً لبحث سبل التعاون المشترك، بهدف تطوير أعمال الشركتين، على مستوى العالم، وعقد شراكات مستقبلية، وتقريب نقاط التعاون.

وقالت مجموعة البداد في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الرئيس التنفيذي للبداد كابيتال الأردن، زايد البداد، ناقش برفقة وفد من البداد كابيتال الإمارات العربية المتحدة مع مدير عام المركز العميد المهندس أيمن البطران، آليات العمل المشترك المبني على تبادل الخبرات والآراء، لتطوير العمل من خلال شراكة يجري العمل عليها، تشمل عدداً من الدراسات للسوق المحلية.

وحضر الاجتماع مدير عام البداد كابيتال الأردن فارس أبو حسان، ومدير إدارة المبيعات وتطوير الأعمال ماهر البدوي، ومدير مبيعات البداد كابيتال الأردن محمد ملحم، فيما حضر عن المركز الأردني للتصميم والتطوير (كادبي)عضو هيئة المديرين العقيد الدكتور محمد الطراونة، ومدير إدارة البحث والتطوير العقيد المهندس معاذ الرشايدة، ورئيس شعبة المبيعات والأنشطة التجارية المهندس راتب ابو الراغب والمسؤول عن تطوير الأعمال شامان العبداللات.

 

جي بي سي نيوز

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