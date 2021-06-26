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زار أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب شركة ميدور للبترول، السبت، لتفقد مشروع تطوير معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، ووصفوا المشروع بأنه يعد نقلة كبرى لتكرير البترول في إطار تطبيق خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خاصة البنزين والسولار في 2023.

وقال عمرو قطامي، عضو اللجنة، إن الزيارة كشفت حجم الإنجازات التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما قال الناىب حمدي سليمان إن التوسع في التكرير يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، ما يوفر مبالغ كبيرة كانت تستخدم للاستيراد لسد النقص في الطلب المحلي وهو ما يمثل خطوة كبيرة.

وأشار محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، إلى أن الشركة صرح يمثل فخرا لمصر وإن كانت حضارة الفراعنة في العصور السابقة فخر للمصريين، فصرح ميدور هو "الكرنك في العصر الحديث"، مؤكدا أن عصر الرئيس السيسى سيكون مهد للحضارة الحديثة وبناء الجمهورية الجديدة حيث الإنجازات في كل مجال، ولفت إلى أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خلال عامين هو إنجاز كبير وحلم من أحلام المصريين.

وأوضحت رشا رمضان، وكيلة اللجنة، أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وتفقد التوسعات الجديدة بشركات البترول والتي تحققت مؤخرا، مضيفة أن الإنجازات في عهد الرئيس السيسي تظهر في كل المجالات والقطاعات، وتأتي في مساعي بناء مصر الحديثة.

ولفت دودو العمدة، عضو اللجنة، إلى أن الزيارة تعد من الزيارات المهمة لتفقد تطوير قطاع رئيسي يعد عمادا للتنمية وهو قطاع الطاقة.