يؤدي للوفاة.. أستاذ تغذية يحذر من عدم صحة وسلامة الغذاء

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قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية بالمعهد القومي للتغذية، إن الوجبات التقليدية المصرية زاخرة بمغذيات داعمة لمناعة الجسم، سواء كانت وجبة الكشري الغنية جدًا ووجبة الفول التي تعتبر بديلة لوجبة اللحوم أو الأغذية الأخرى المشهورة عن مصر.

وأضاف «نزيه»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رنا الدويك وإيريني نجيب؛ ببرنامج «كونسلتو»، المذاع على قناة «دريم»، اليوم السبت، أنه يجب تناول وجبة البصارة أو العجة المصرية، إلى جانب أغذية كثيرة جدًا، ولكن لا بد من عدم التهويل أو التأويل؛ ولكن موضوع تناول الوجبات المصرية الشهيرة على الرغم من فائدتها الغذائية العالية.

وتابع: «يجب أن يكون هناك توازنية بالإضافة إلى السلامة للغذاء الذي نتناوله، خاصة مع وجبة الكشري إذا تم إعدادها بصوص الطماطم العفنة مثلا يتحول النعمة إلى نقمة ويحدث تسمم غذائي وسرطان».

وأوضح أنه من المهم جدًا المراعاة مع نوع الغذاء آمان وسلامة هذا الغذاء، مشيرًا إلى أن التسمم يأتي من مركبات كيميائية تأتي من مخالفات وتلوثات كيميائية أخرى ليست المصدر حي ولا يستطيع الجسم التغلب عليها لذلك يؤدي التسمم إلى الوفاة.