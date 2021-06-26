محافظ بورسعيد يتابع العمل بإدارة التخطيط العمراني

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا، مع المهندسة نيرمين نشأت مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة مستجدات الأعمال داخل الإدارة ومناقشة عدد من الملفات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديرة التخطيط العمراني حول تطورات سير العمل داخل الإدارة، حيث تم استعراض نتائج الأعمال التنسيقية بين الإدارة وعدد من الجهات المختصة حول المشروعات التي تشرف عليها إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وكذلك متابعة آخر تطورات العمل في عدد من الملفات المتعلقة ببرامج المنظومة الرقمية للإدارة.

وأكد محافظ بورسعيد أن إدارات الديوان العام تشهد تطورآ كبيرا في مستوى الأداء والخدمات المقدمة، في ظل التحول الرقمى الذي شهدته كافة إدارات الديوان العام، وتطبيق أنظمة رقمية وتكنولوجية لأول مرة، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد مازالت تشهد بداية انطلاق عدد من المشروعات القومية التي يتم تطبيقها في بورسعيد أولا استعدادا لتعميمها على باقى المحافظات.