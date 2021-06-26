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علق ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بـ وزارة الري، على قيام دولة جنوب السودان ببناء سد على نهر النيل، قائلا: «الأمور ليست مقلقة».

وأضاف «عنتر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»،: «علاقة مصر بدولة جنوب السودان تمتد لسنوات طويلة، دعمت فيها مصر الأشقاء الجنوبيين بالعديد من المشروعات التنموية في كافة المجالات».

أشار إلى أن «التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان يشمل العديد من المشروعات المهمة»، مردفا: «علاقة مصر بجنوب السودان طويلة وتدعم كافة مشروعات التنمية في جنوب السودان.. ومصر أعدت دراسات خاصة بمشروع سد واو في جنوب السودان وتم تسليمها للمسؤولين».

وأكد أن «سد واو لن يؤثر على حصة مصر المائية.. وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ السد على أرض الواقع، وسيكون له تأثير على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة لأشقائنا في جنوب السودان».