أخبار عاجلة

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين -
ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب -
استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب -
نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي -
شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو -
نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع -
شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا الأزمة الليبية والإرهاب -
بعد «كرونز».. «صحة النواب» توصى بإنشاء إدارة خاصة للأمراض المناعية -
«صحة النواب» تناقش «قدم السكري».. والوزارة: تخفيض البتر من 50 إلى 8 حالات شهريًا -
أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

«استادات» تهنئ الأهلي: لاعبين أصروا على إسعاد جماهيرهم

Print
«استادات» تهنئ الأهلي: لاعبين أصروا على إسعاد جماهيرهم «استادات» تهنئ الأهلي: لاعبين أصروا على إسعاد جماهيرهم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقدم مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، بالتهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى، وأعضاء الجمعية العمومية، وجماهيره العريضة، بالصعود للمباراة النهائية في بطولة رابطة الأبطال الأفريقية، المزمع إقامتها في المغرب 17 يوليو المقبل.

وأشاد مجلس إدارة شركة استادات، بأداء لاعبي النادي الأهلي في مباراته أمام فريق الترجى التونسى، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرهم بأداء متميز، والصعود للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

وشدد مجلس إدارة استادات على دعم الفريق، وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية، والدولية، لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

يذكر أن النادى الأهلى، قد فاز على نادى الترجي التونسى في مباراة قبل النهائى، وتسيد فيها الفريق على مجرياتها، لعبا ونتيجة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب