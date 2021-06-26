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الأهلي يحقق رقماً تاريخياً في دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي يحقق رقماً تاريخياً في دوري أبطال أفريقيا الأهلي يحقق رقماً تاريخياً في دوري أبطال أفريقيا

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حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رقماً قياسياً تاريخياً بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية وبلوغه النهائي الثاني على التوالي والرابع عشر في تاريخه بالمسابقة.

وبات الأهلي هو أول فريق عبر تاريخ دوري أبطال أفريقيا يحقق الانتصار ذهاباً إياباً في نصف نهائي المسابقة خلال نسختين متتاليتين.

وكان الأهلي قد فاز على الوداد المغربي في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال بنتيجتي 2/0 و3/1 وفي النسخة الجارية حقق الفوز على الترجي ذهاباً إياباً بنتيجتي 1/0 و3/0.

ولم يسبق الأهلي أي فريق في دوري أبطال أفريقيا منذ انطلاق المسابقة يحقق الفوز في نصف النهائي ذهاباً إياباً خلال نسختين على التوالي.

المصرى اليوم

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