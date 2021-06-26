بذكريات هدف الحضري ورباعية السوبر.. الأهلي يواجه كايزر تشيفز على اللقب الأفريقي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم السابع عشر من يوليو المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالدار البيضاء المغربية.

وتأهل الأهلي بعد تكرار فوزه على الترجي بثلاثية في ملعب السلام وي الأهلي بإياب نصف النهائي، في حين تخطي كايزر تشيفز عقبة الوداد المغربي بعد تعادل سلبي في ملعبه.

الأهلي سبق وأن واجه كايزر تشيفز في مناسبة وحيدة فقط على مدار مشوارهما الأفريقي وذلك على لقب كأس السوبر 2002 بملعب القاهرة.

وتمكن الأهلي من الفوز على كايرز تشيفز في 2002 بنتيجة 4/1.

وشهدت المباراة تسجيل عصام الحضري حارس الأهلي وقتها هدف تاريخي عابر للقارات، كما جاءت أهداف بطل مصر بتوقيع كل من سيد عبدالحفيظ وحسام غالي وخالد بيبو.