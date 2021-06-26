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"حقنة إلكترونية" دون تدخل بشري.. ابتكار لـ"طالبة سعودية" تروي لـ"سبق" تفاصيله

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"حقنة إلكترونية" دون تدخل بشري.. ابتكار لـ"طالبة سعودية" تروي لـ"سبق" تفاصيله "حقنة إلكترونية" دون تدخل بشري.. ابتكار لـ"طالبة سعودية" تروي لـ"سبق" تفاصيله
تتمنى أن يرى النور ويتم تصنيعه واستخدامه وتصديره وتبنّيه من الجهات المختصة

تمنّت الطالبة رغد بغدادي من جامعة أم القرى؛ التي ابتكرت حقنة طبية إلكترونية دون تدخل بشري لتفادي الأخطاء الطبية؛ أن يرى اختراعها النور، ويتم تصنيعه واستخدامه وتصديره وتبنّيه من الجهات المختصة.

وكانت رغد بغدادي، الطالبة في كلية الطب والجراحة بجامعة أم القرى، نجحت في اختراع جهاز تخدير ذكي لإعطاء إبرة الظهر إلكترونيًا، حيث يعمل الجهاز على إجراء تخدير فوق الجافية Epidural anesthesia بدقة وسرعة ومرونة، ويجنّب المضاعفات الناتجة عن التخدير، وذلك لحالات الولادة والعمليات الجراحية.

وأشارت إلى أن الفكرة بدأت خلال تطبيقها لسحب الدم في مسيرتها الدراسية، وكانت الفكرة عبارة عن إبرة إلكترونية لسحب عينات الدم وإعطاء الحقن، ثم تم تطوير الفكرة لتخدم مجال التخدير، لافتةً إلى أن الاختراع يخفض من نسبة فشل تخدير فوق الجافية، ويقلل من الاحتياج لليد العاملة والتوظيف لإجراء هذا التخدير.

ولفتت "بغدادي" إلى أنها شاركت باختراعها الحقنة الطبية الإلكترونية في معرض "جنيف الدولي للاختراعات"، وحصلت على الميدالية الفضية.

وقالت الطالبة "رغد بغدادي" في تصريح لـ"سبق": "أحمد الله -عز وجل-، ثم أشكر دولتنا الكريمة التي هيأت لنا الأسباب والظروف للتوجه نحو الإبداع والابتكار، ووفرت الأرض الخصبة لنا لنتطور ونرتقي، وأشكر والديّ -حفظهما الله- وجامعة أم القرى على دعمها، وأشكر جميع القائمين على المسابقة وكل من قدم يد العون".

وأضافت: "من الصعوبات التي واجهتني أنها فكرة مستحدثة، فاختراع جهاز جديد أصعب من تطوير فكرة موجودة سابقا، وتتطلب جهدًا أكبر، بالإضافة إلى صعوبة الموازنة بين إكمال المشروع والدراسة الجامعية، كما تمنّت أن يتم تصنيعه واستخدامه وتصديره في أقرب وقت"، لافتةً إلى أنه حتى الآن لم يتم تبنّيه.جامعة أم القرى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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