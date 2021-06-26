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"تقنية صامطة" تستقبل طلبات المتقدمين لبرنامج الدبلوم الصباحي

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من خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية

أعلنت الكلية التقنية بصامطة "بنين" عن فتح باب القبول واستقبال طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية لبرنامج الدبلوم الصباحي في جميع التخصصات للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبين عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن التسجيل سيكون بعدد من التخصصات وهي قسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص إدارة أنظمة الشبكات وقسم التقنية الإلكترونية وقسم التقنية المدنية والمعمارية.

وأضاف "طليس" أن التسجيل سيبدأ اعتباراً من يوم غداً الأحد 17/ 11/ 1442هـ ويستمر إلى الأربعاء 27/ 11/ 1442 هـ عبر بوابة قبولي:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#secondPage

وسوف يكون إجراء الفرز وإعلان المقبولين يومي 3 و4/ 12/ 1442هـ وتكون مراسلة المقبولين وإنهاء إجراءات القبول النهائي خلال الفترة من 16/ 12/ 1442هـ إلى 18/ 01/ 1443هـ.

ودعا "طليس" المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني قبولي وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها.

ونوه "طليس" أنه سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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