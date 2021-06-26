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ماذا قال بهاء كشك عن هشام عشماوي في قضية «تمويل الإرهاب»؟

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ماذا قال بهاء كشك عن هشام عشماوي في قضية «تمويل الإرهاب»؟ ماذا قال بهاء كشك عن هشام عشماوي في قضية «تمويل الإرهاب»؟

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نظرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت، ثاني جلسات محاكمة 3 متهمين بينهم الإرهابى بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا.

وقدمت النيابة تقريرا طبيا خاصا بالمتهم بهاء كشك صادر من الطب الشرعى وأرفقته المحكمة بملف القضية.

وناقشت المحكمة المتهم بهاء كشك خلال الجلسة، وقال إنه لا يعلم متى سافر هشام عشماوى وعماد الدين عبدالحميد من سيناء إلى ليبيا، مضيفا أنه كان على علاقة به وقت حصار مدينة درنة من الخارج واستمرت حتى عام 2018، وتابع: "لم أعلم عن حادث الفرافرة وعن تورط هشام عشماوي سوى من وسائل الإعلام»، ونفى علاقته باستقطاب أعضاء المرابطون الإرهابية.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

المصرى اليوم

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