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كارتيرون يركز على الجوانب الفنية في مران

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كارتيرون يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك كارتيرون يركز على الجوانب الفنية في مران

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تدريبات بالكرة خلال المران مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وركز كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية والكرات العرضية خلال هذه الفقرة، كما حرص على توجيه اللاعبين لتنفيذ تعليماته.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء المقاصة المقررة إقامته مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

المصرى اليوم

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