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تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان "أمانة الرياض"

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تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان "أمانة الرياض" تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان "أمانة الرياض"
"بلدي الرياض" والأمانة يستجيبان لمقترح مواطن

تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان

تقدم المواطن مهيني السبيعي إلى المجلس البلدي لمدينة الرياض بمقترح تغيير سيارات نقل الموتى تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة، حفاظًا على مشاعر ذوي المتوفي، وقد طوّر المجلس البلدي المقترح وقدمه على شكل مبادرة إلى أمانة منطقة الرياض.

وذكر رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي أن المبادرة دعت لتغيير لون سيارات نقل الموتى التابعة للبلديات إلى اللون الأبيض أو أي لون مناسب ومميز، وأن يكتب على السيارات عبارة (إكرام الموتى).

وأضاف أن المجلس اقترح أن يكون نقل الموتى والمصابين من اختصاص الهلال الأحمر الى المستشفى، وأما نقل الموتى من المستشفى إلى المقبرة من اختصاص البلدية، بالنموذج الجديد (سيارات إكرام الموتى).

وختم "العريدي" حديثه بشكر أمانة منطقة الرياض على تجاوبها السريع مع المبادرة، وإفادتها بتفعيل المبادرة من خلال تخصيص بعض المركبات الخاصة بنقل الموتى وإضافة عبارة "إكرام الموتى".أمانة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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