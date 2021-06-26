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نادي أبها يفوز بلقب بطولة المملكة في التايكوندو للأوزان الأولمبية

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تجاوز الهلال والشباب.. والأخدود فجر المفاجأة

نادي أبها يفوز بلقب بطولة المملكة في التايكوندو للأوزان الأولمبية

حصد فريق التايكوندو بنادي أبها، صدارة الأبطال بعد تحقيقه لقب بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى.

جاء ذلك، في المنافسات التي اختتمت، اليوم السبت، بصالة نادي النهضة بالدمام بمشاركة 30 فريقاً، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد الركن شداد بن طالع العمري، وعضو مجلس الإدارة محمد الوبران.

وحصل الفريق الأول بنادي أبها، على كأس البطولة بمجموع (310) نقاط، وفريق الشباب ثانياً بـ (308) نقاط.

فيما حل ضيف الموسم، فريق الأخدود الذي يشارك لأول مرة في المركز الثالث بـ (106) نقاط، والرياض رابعاً بـ(60) نقطة.

وفاز النهضة، بكأس الفريق المثالي، ولاعب أبها علي عسيري بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وعلى صعيد درجة الشباب، حصل فريق أبها أيضاً على كأس البطولة بـ (310) نقاط، وحل الهلال في الوصافة بـ(262) نقطة، والفرع ثالثاً بـ (232) نقطة، والوحدة في المركز الرابع بـ (177) نقطة، والأهلي على كأس الفريق المثالي.

وعلى هامش البطولة، عقد رئيس الاتحاد اجتماعاً بمدربي وإداريي الفرق، تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل اللعبة ودعم المنتخبات بأفضل العناصر من تجهيزها على أكمل وجه.

نادي أبها يفوز بلقب بطولة المملكة في التايكوندو للأوزان الأولمبية

نادي أبها يفوز بلقب بطولة المملكة في التايكوندو للأوزان الأولمبية

نادي أبها أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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