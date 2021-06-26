أخبار عاجلة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي -
«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج -
البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد -
نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري -
«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية -
بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو) -
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب .. تونس والسعودية في لقاء الإثارة

Print
في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب .. تونس والسعودية في لقاء الإثارة في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب .. تونس والسعودية في لقاء الإثارة

في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب .. تونس والسعودية في لقاء الإثارة

تختتم غداً مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في القاهرة بمشاركة 16 منتخباً وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب السنغال مع منتخب العراق، ومنتخب لبنان مع نظيره جزر القمر، في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.
ويحتل منتخب السنغال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا العراق وجزر القمر بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب لبنان دون رصيد.
وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره اليمني، بينما تقام مباراة أخرى تجمع بين منتخبي تونس والسعودية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويقتسم منتخبا وتونس صدارة المجموعة بـ 6 نقاط لكل منهما، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان دون رصيد حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية