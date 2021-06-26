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يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك، خلال الأسبوع الجاري، لتقديم تقريره الفني.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون، سوف يقدم تقريره الفني لإدارة النادي الأبيض خلال الأسبوع الجاري، حيث سيبلغ الإدارة باللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع الفريق في الموسم المقبل، وقراره بشأن تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري، من نادي المقاولون العرب.

كما سيُقدم المدير الفني الفرنسي، في تقريره اللاعبين الذين يرغب في عودتهم مرة أخرى لصفوف الفريق بعد نهاية إعارتهم للأندية التي يلعبون لها على رأسهم المغربي محمد أوناجم ومصطفى فتحي والإيفواري رزاق سيسيه.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها بعد غدٍ الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.