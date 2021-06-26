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ريبيكا ويلش.. أول امرأة تحكم مباراة في الدوري الإنجليزي

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ريبيكا ويلش.. أول امرأة تحكم مباراة في الدوري الإنجليزي ريبيكا ويلش.. أول امرأة تحكم مباراة في الدوري الإنجليزي
لندن - " وكالة أخبار المرأة "

أبدت ريبيكا ويلش رغبتها في أن تكون مصدر إلهام للسيدات، بعدما أصبحت أول امرأة يتم تعيينها كحكم لمباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ويلش/ 37 عاما/ستتولى إدارة مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، بين فريقي هاروجيت وبورت فيل في عيد الفصح يوم الخامس من إبريل المقبل.
وتولت ويلش تحكيم سبع مباريات في الدوري الوطني (دوري الهواة) هذا الموسم، لكنها ستدخل التاريخ من خلال توليها إدارة مباراة على مستوى المحترفين الأسبوع المقبل.
وقالت ويلش في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة الأندية الإنجليزية: "في البداية لم أكن حقا أعلم بتعييني كأول امرأة تتولى تحكيم مباراة".
وأضافت: "حينما علمت بالأمر كنت سعيدة للغاية، عندما أفكر في الأمر بأنني أول سيدة تتولى تحكيم مباراة فإن ذلك أمرا يجعلني فخورة للغاية أنا وعائلتي".
وكانت ايمي فارين أول امرأة تحكم مباراة في الدوري الإنجليزي، حينما حلت كبديلة للحكم المصاب في مباراة ببطولة الدرجة الأولى (شامبيونشيب) بين كوفنتري سيتي ونوتنجهام فورست عام 2010.
لكن ويلش أصبحت أول امرأة تتولى إدارة المباراة منذ بدايتها، كما قالت إنها تفاجأت بالأمر حينما علمت به في الأخبار يوم السبت الماضي.

وكالة أخبار المرأة

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