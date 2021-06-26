«هاجم العلمانيين» .. أول تعليق من عبدالله رشدي على «موقف» حلا شيحة

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هاجم الداعية الإسلامى عبدالله رشدي – ماوصفهم – بالعلمانيين بسبب موقفهم من الفنانة حلا شيحة.

وقال «رشدى» في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»: موقف العلمانيين من حلا شيحة يظهر لك قدر التناقض الذي يتمتعون به.. حينما خلعت الحجاب باختيارها طاروا بها فرحا ثم لما عادت له أيضا باختيارها انهالوا عليها لوما!.

وأضاف عبدالله رشدى: العلمانيون لا يقفون على مسافة واحدة من الحريات، ولا يحترمون كل الاختيارات.. فقط يتضامنون مع كل ما يخالف الدين.

وكان الجدل عاد من جديد خلال اليومين الماضيين بعد تغيب الفنانة حلا شيحة عن حضور العرض الخاص لأحد الأفلام، وأرجع البعض ذلك إلى رغبتها في الإعتزال مجددا، وعلى الفور نفى الفنان أحمد شيحة، كل ما تردد من شائعات، مشيرا إلى أن السبب الرئيس وراء تغيب ابنته عن العرض الخاص للفيلم، هو وجودها خارج البلاد برفقة زوجها، ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، ان كل مايشاع عن رغبتها في الإعتزال غير صحيح، مبديا دهشته لتداول مثل تلك تلك الأنباء، مشيرا إلى الفيلم يشهد عودة حلا شيحة إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، إلى جانب تامر حسني.

ولفت إلى أن ابنته لم تفكر في الاعتزال أبداً، مشددا على أنها تتلقى عروضاً فنية، وما زالت تراجع عدداً من السيناريوهات المعروضة عليها لتختار الأفضل بينها.

يذكر أن حلا شيحة فاجأت متابعينها في مايو الماضى بتحديث صورتها الشخصية عبر حسابها بموقع Instagram وظهرت في الصورة وهي ترتدي الحجاب، واكتفت حلا بوضعها كصورة شخصية لحسابها ولم تنشر أي صور حديثة بالحجاب.

وبعد إعلان الفنانة حلا شيحة الزواج من المنتج معز مسعود قامت بحذف العديد من الصور لجلسات تصوير خضعت لها بعد أن عادت مجددا للفن، واستبدلتها بصور عائلية تجمعها بزوجها وأبنائهما وأدعية دينية.