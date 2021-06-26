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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حي العبور في مدينة العريش

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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حي العبور في مدينة العريش وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حي العبور في مدينة العريش

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قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، تم تغطية حي العبور بمدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.

وأضاف الفرماوي، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

وأشار الفرماوي إلى أن أعضاء الفريق برئاسته، ويضم المهندس محمود فايز، والفنيين كمال السيد ومحمد شحاته، والعامل محمد إسماعيل، والسائقين أحمد على، ونافذ عبده مسلم.

المصرى اليوم

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