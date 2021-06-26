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وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش

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وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش

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وصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن الدفعة الجديدة تضم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة المقبل.

من جانبه قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات، الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، والدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وأضاف صلاح، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

المصرى اليوم

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