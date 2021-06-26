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شوبير يكشف مفاوضات مع نجم موناكو لخلافة فرجاني ساسي

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شوبير يكشف مفاوضات الزمالك مع نجم موناكو لخلافة فرجاني ساسي شوبير يكشف مفاوضات مع نجم موناكو لخلافة فرجاني ساسي

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الإدارة الفنية بنادي ، تراقب بعض اللاعبين في مركز خط الوسط للتعاقد مع أي منهم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك يراقب المغربي يوسف أيت بن ناصر، لاعب خط وسط موناكو الفرنسي السابق، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديلا للتونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي الأبيض.

وأضاف أن يوسف أيت بن ناصر، لعب 23 مباراة دولية مع منتخب المغرب، ونادي الزمالك يراقب اللاعب المغربي مع مجموعة أخرى من اللاعبين في مركز خط الوسط، للتعاقد مع أي منهم خلال الميركاتو الصيفي.

اللاعب صاحب الـ 24 عامًا لا يرتبط بعقد مع أي نادي في الفترة الحالية، بعد رحيله عن نادي موناكو الفرنسي.

يذكر أن فرجاني ساسي، رفض تجديد عقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

المصرى اليوم

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