«زي النهارده» وفاة القاص والروائي محمد مستجاب 26 يونيو 2005

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ديروط بأسيوط، وفى 1938 ولد القاص والروائى محمد مستجاب، وعمل في الستينيات في مشروع السد العالى في أسوان، وهو عصامى الثقافة، وعمل في مجمع اللغة العربية، وأحيل إلى التقاعد بعد بلوغه الستين في 1998، وكان قد نشر أول قصة قصيرة بعنوان «الوصية الحادية عشرة» في مجلة الهلال في أغسطس 1969 فجذب إليه الأنظار بقوة، ليبدأ نشر قصصه بانتظام في المجلات الثقافية الدورية والصحف، وأصدر أولى رواياته «من التاريخ السرى لنعمان عبدالحافظ» في 1983 وحصل عنها على جائزة الدولة التشجيعية عام 1984وترجمت إلى أكثرمن لغة ثم مجموعته القصصية الأولى«ديروط الشريف» في 1984، وتتابعت مجموعاته القصصية ومنها «القصص الأخرى«في 1995 ثم قيام وانهيار آل مستجاب «في 1999، وأعيد طبعها ثلاث مرات ثم «الحزن يميل للممازحة» في 1998، وأعيد طبعها عدة مرات ثم أصدر روايتين هما «إنه الرابع من آل مستجاب»فى 2002 و«اللهو الخفى»التى صدرت قبل شهرين من وفاته وحولت إحدى قصصه إلى فيلم «الفاس في الراس» ونقف في إبداعاته على أجواء يختلط فيها الحلم بالأسطورة مع واقعية ذات حس ساخر كانت لـ«مستجاب» كتابات صحفية ثابتة في عدد من المجلات والصحف العربية أشهرها زاويته «واحة العربى» في العربى الكويتية وزاويته «بوابة جبر الخاطر» في أخبار الأدب غير كتاباته في عدد من الصحف والمجلات، وقد جمعها في كتب إلى أن توفى«زي النهارده»في 26 يونيو 2005 تاركاً خلفه ولده محمد على الطريق نفسه