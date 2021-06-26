«زى النهارده».. وفاة المؤرخ والأكاديمي الدكتور رؤوف عباس 26 يونيو 2008

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في سيرته الذاتية التي تحمل عنوان «مشيناها خطى» والتى لم تفارقها الشجاعة عرض الأكاديمي والمؤرخ الدكتور رؤوف عباس نموذجًا مغايرًا في كتابة السيرة الذاتية التي يفارقها الاحتراس والاحتراز، فجاءت كاشفة للذات والواقع فكانت سيرة وطن عبر سيرة مواطن حيث الشخص والنص صنوان وصدرت منها خمس طبعات كما عرض عباس لمواطن الخلل والضعف بالمجتمع المصرى،الأمر الذي جر عليه الكثيرمن العداوات وبالأخص حينما اجترأ على المسكوت عنه من بعض الانحرافات الأكاديمية بالجامعة المصرية.

لقد ظل المؤرخ الراحل الدكتور رؤوف عباس مؤمنًا بالديمقراطية مدافعًا عن الحرية شاهرًا قلمه بشجاعة في وجه الزيف والملق والانتهازية أينما كانت، وفى سيرته هذه التي صدرت عن دار الهلال قبل أربعة أعوام قدم عباس نموذجًا مغايرًا في فن كتابة السيرة الذاتية التي يفارقها الاحتراس والاحتراز، فجاءت سيرة كاشفة للذات والواقع فكانت سيرة وطن عبر سيرة مواطن حيث الشخص والنص صنوان وقد صدرت منها خمس طبعات، ومن أجواء هذه السيرة أن عباس من مواليد بورسعيد في الرابع والعشرين من أغسطس عام 1939، وحصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث بمرتبة الشرف الأولى في 1971، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2000،وشغل موقع رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة وأستاذ زائر بجامعة طوكيو في الفترة من 1989 إلى 1990، وكان له الفضل في إدخال اللغة اليابانية ضمن أقسام كلية الآداب،كما أنه ترأس اللجنة العلمية لدارالوثائق المصريةوقد ترأس وحدة الدراسات التاريخية بمركز الأهرام للدراسات السياسية وفى أخريات حياته تولى رئاسةمجلس إدارة الجمعية التاريخية، فأحدث نقلة في المبنى والمنهج والدور وكان لـ«المصرى اليوم» شرف الالتقاء بالمؤرخ الكبير قبل رحيله بأشهر وفى حوارنا معه لم يخجل من استدعاء سيرة صعوده العلمية، فقال، مثلما قال في سيرته، إنه نشأ في أسرة رقيقة الحال عانت الفقر والحرمان، وكان والده عاملًا في السكة الحديد وقرر إلحاقه بالكتاب الذي ضاق به رؤوف ذرعًا فقرر أبوه إلحاقه معه بالعمل في السكة الحديد، وتلعب الصدفة دورًا فيساعد أحد أصدقاء الأسرة رؤوف في الالتحاق بمدرسة أهلية تتبع الوقف الخيرى، ولما رأى هذا الصديق ما لرؤوف من مستوى تحصيلى ممتاز في الثانوية العامة وأن ضيق الحال لم يمكنه من الالتحاق بالجامعة التي كانت مصاريفها ثلاثة جنيهات قررأن يقرض رؤوف هذاالمبلغ وقدم أوراقه للتنسيق، وقد توفي رؤوف عباس«زي النهارده» في 26 يونيو 2008