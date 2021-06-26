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محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الأهلي we السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: مواجهة الترجي اليوم غاية في الصعوبة، ونحن ندرك هذا جيدًا ونعلم أن لكل مباراة ظروفها. وأوضح: حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب كنا نتطلع إليها قبل اللقاء، ومن ثم نسعى جاهدين لتكرار الأمر السبت في مباراة العودة. وقال الشناوي إن لاعبي الأهلي الكبار عقدوا عدة جلسات مع زملائهم اللاعبين لتحفيزهم لمباراة اليوم، والجميع جاهز ويدرك جيدا أهمية وصعوبة المباراة.

تابع الشناوي: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد، ولهذا طوينا مباراة الذهاب التي أقيمت في أجواء جماهيرية صعبة، ونعلم أن لدينا مباراة مهمة جدا اليوم نسعى خلالها لتحقيق هدفنا بحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية.

وأكد الشناوي أن الأهلي لم يحسم التأهل رغم نتيجة مباراة الذهاب، مشددًا على احترامه لفريق الترجي التونسي الذي يمتلك لاعبين على درجة عالية من الكفاءة ولديهم خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية.

واختتم كابتن الأهلي حديثه في المؤتمر الصحفي وقال: مباراة اليوم ستكون أصعب من مباراة الذهاب، ولهذا تركيزنا غدا سيكون أكبر من نظيره في مباراة الذهاب، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل.