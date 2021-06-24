أمير تبوك يكرّم 30 مزارعاً من الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية

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فهد بن سلطان: الجائزة ليست معنية فقط بالمزارع بل بحياة الإنسان داخل مزرعته

كرّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لجائزة المزرعة النموذجية مساء أمس، الفائزين بالجائزة في عامها الـ30، والبالغ عددهم 30 مزارعاً، في مقر شركة تبوك الزراعية وبرعاية من شركة نيوم .

وفور وصول أمير تبوك بدأ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك أُلْقيت كلمة المزارعين الفائزين بالجائزة ألقاها نيابة عنهم المزارع مصنت الشراري رحّب في مستهلها بأمير المنطقة، مشيداً بالدور الأساسي للجائزة وعلى مدى الثلاثين عاماً، في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة وبث روح التنافس بين المزارعين لنيل الجائزة .

ونوه عضو لجنة الجائزة المهندس سعد السواط في كلمته بما يقدمه ولاة الأمر لقطاع الزراعة والمزارعين من دعم لامحدود، لتكون الزراعة رافدا أساسيا و مساندا في منظومة أنشطة الناتج المحلي، مضيفاً أن المملكة وصلت ولله الحمد إلى الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الضرورية، مشيراً إلى أن الدولة -أيدها الله- تبنت العديد من المبادرات لتوسيع هذا النشاط وفعلت سلسلة من الأنظمة التي تدعم جودة واستدامة هذا القطاع.

وأضاف السواط أن الجائزة تأتي كحلقة في سلسلة هذا الدعم المتواصل، معرباً في ختام كلمته عن شكره لأمير المنطقة على دعمه وحرصه على استمرار العطاء في الجائزة وتطوير هويتها عام تلو عام لتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح، كما أعرب عن شكره لكل من ساهم في دعم الجائزة، وبشركة نيوم لرعايتها هذه الجائزة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية التي تؤديها في المنطقة.

وفي الختام سلم الأمير فهد بن سلطان الشهادات والجوائز النقدية للفائزين بالجائزة، ثم أدلى بتصريح صحفي قال فيه: اليوم هو يوم خير ويوم الزراعة والأرض ويوم الإنتاج وحصاد الثمار من جميع الأنواع، والحمد الله لقد أصبحنا نشاهد منتج تبوك الزراعي في كافة أنحاء المملكة، بل وتعدى إلى دول أخرى قريبة وبعيدة، وليس المهم الإنتاج بل نوعية الإنتاج المميز جداً.

وتابع أمير المنطقة: أنا سعيد بأن أشاهد هذا التنافس بين المزارعين بالمنطقة، مؤكداً أن الجائزة ليست معنية فقط بالزراعة، بل بحياة الإنسان داخل مزرعته، والبيئة التي يعمل فيها العمال، وطرق ترشيد استهلاك المياه وعدم اللجوء إلى المواد الكيماوية في العمل الزراعي، وهي من الأمور التي وصلنا فيها إلى مرحلة كبيرة .

وأضاف: نحمد الله ونشكره قبل كل شيء، ثم للدعم الذي تجده الزراعة في المملكة العربية السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كما أشكر أعضاء لجنة الجائزة على ما قدموا من جهود لدعم المزارعين ونهنأهم بهذا العمل المميز، والشكر موصول لوزير الزراعة والقائمين على الزراعة، وندعوهم لبذل المزيد؛ لأن الأرض هي الأساس، وارتباط الإنسان بها هو المهم، ولهذا السبب نجد أن أعظم الحضارات التي ظهرت في التاريخ كانت قائمة على الأنهر وارتباط الإنسان بأرضه.

ونوه في ختام تصريحه بالدور الكبير الذي بذلته شركة نيوم في تعليم الشباب والشابات وتدريبهم وابتعاثهم، بالإضافة إلى الإسهامات والمبادرات التي يقدمونها ومشاركتها ورعايتها لهذا الجائزة التي تأتي امتدادًا لحرصها على تقديم كل الدعم لأبناء المنطقة في كافة المجالات، معرباً عن شكره لكل القائمين على نيوم .

حضر حفل الجائزة وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمزارعين بالمنطقة .