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اليوم.. دار الكتب والوثائق تناقش «تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بعد 30 يونيو 2013»

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اليوم.. دار الكتب والوثائق تناقش «تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بعد 30 يونيو 2013» اليوم.. دار الكتب والوثائق تناقش «تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بعد 30 يونيو 2013»

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تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان: «تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بعد ٣٠ يونيو٢.١٣»

يتحدث خلالها كل من أ.د. أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ومقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ المعاصر، وأ.د. السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة (مقرر الندوة)، ود. بدوي رياض: مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية، وأ. أحمد عسكر: الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ود. سالي فريد: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بكلية الدراسات الأفريقية.

وذلك الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس ٢٠٢١/٦/٢٤ في مقر الهيئة بكورنيش النيل.

الندوة من تنظيم الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، وتأتي في سياق حرص مركز تاريخ مصر المعاصر على تأكيد وترسيخ مفهوم الدور المصري في تطوير وتفعيل العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

المصرى اليوم

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