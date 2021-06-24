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صراع نارى بين «ميسى ونيمار» فى «كوبا أمريكا»

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صراع نارى بين «ميسى ونيمار» فى «كوبا أمريكا» صراع نارى بين «ميسى ونيمار» فى «كوبا أمريكا»

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انتهت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى مسابقة كوبا أمريكا 2021، صباح الثلاثاء الماضى، حيث ضمنت كل من البرازيل والأرجنتين وتشيلى، الصعود إلى دور ربع نهائى كوبا أمريكا. وعلى مستوى الهدافين، استطاع كل من الباراجويانى أنخيل روميرو والبرازيلى نيمار والتشيلى إدواردو فارجاس، تسجيل هدفين، فيما يبقى المنافسون الآخرون بهدف واحد فقط. غير أن هناك صراعًا من نوع خاص بين البرازيلى نيمار دا سيلفا ونظيره الأرجنتينى ليونيل ميسى على الهداف التاريخى لمنتخبى بلديهما، فيواصل نيمار مطاردة بيليه، حيث قلص البرازيلى صاحب الـ68 هدفًا دوليًا، الفارق إلى 9 أهداف فقط، فى قائمة هدافى السليساو تاريخيًا. بينما أصبح ليونيل ميسى، نجم برشلونة، أكثر من يسجل للمنتخب الأرجنتينى على الإطلاق، فى المباريات الرسمية برصيد 39 هدفًا، محطمًا رقم جابريل باتيستوتا، 38 هدفًا، كما بات أكثر من يصنع أهدافًا فى تاريخ كوبا أمريكا بـ13 هدفًا، بينما بات أكثر من يرتدى قميص تاريخيًا، بالتساوى مع خافيير ماسكيرانو بـ147 مباراة دولية. وبالنظر إلى الأرقام القياسية فى أول ثلاث جولات، استطاع إدواردو فارجاس، نجم تشيلى، الوصول إلى الهدف رقم 14 فى كوبا أمريكا، كأكثر اللاعبين الحاليين غير المعتزلين تسجيلًا فى المسابقة القارية، بينما تفصله 3 أهداف فقط، حتى يصبح الهداف التاريخى لها. واستطاع والكر فارينيز، حارس مرمى فنزويلا، التصدى لـ8 تسديدات فى لقاء واحد أمام كولومبيا، وهو ما لم يحدث منذ نسخة عام 2007، فيما سجل بن بيريرتون أول أهدافه الدولية مع تشيلى أمام بوليفيا، إضافة إلى إيفرتون ربيريو، نجم البرازيل، الذى هز شباك بيرو.

إجمالًا، ضمنت كل من البرازيل والأرجنتين وتشيلى الصعود إلى دور ربع نهائى كوبا أمريكا.

المصرى اليوم

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