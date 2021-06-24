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أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن تجديد التعاون مع شركة مانسكو أوتوموتيف الوكيل الحصرى لسيارات بيجو فى مصر، وذلك فى حضور كلا من عمرو أبو عيطه رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، أحمد الصادق مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، أنكوش أرورا الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات، خالد يوسف الرئيس التنفيذى لشركة مانسكو أوتوموتيف، لطفى منصور رئيس قطاع المبيعات والتسويق لمجموعة المنصور للسيارات، جرانت فيتزباتريك رئيس خدمات ما بعد البيع بمجموعة المنصور للسيارات. وبموجب هذا التجديد تواصل إكسون موبيل مصر تزويد سيارات بيجو بجميع أنواع الزيوت الفائقة والموصى بها من أوتوموبيل بيجو العالمية كزيوت صالحة للعمل بالأجواء الحارة، حيث اعتمدت المجموعة الفرنسية لتصنيع سيارات بيجو Stellantis زيت موبيل Mobil 1 ESP وتوصى باستخدامه لأنه من أوائل الزيوت الصالحة للعمل فى الأجواء الحارة وأقصى ظروف التشغيل. من جانبه قال أحمد الصادق مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر فى كلمته: «سعداء بتجديد التعاون مع مانسكو أوتوموتيف الوكيل الحصرى لسيارات بيجو أحد العلامات التجارية الفرنسية البارزة فى قطاع السيارات. ونتطلع من خلال هذا التجديد أن نواصل تحقيق النجاحات معا وتقديم أجود وأفضل المنتجات من الزيوت التى تليق بعملاء بيجو وكل عملائنا بمصر».

وأضاف الصادق: «على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن شركة إكسون موبيل مصر واجهت هذه التحديات بالمزيد من النجاحات فى زيوت الديزل والبنزين وتجديد العديد من العقود الناجحة فى عام 2020 مع كبار مصنعى سيارات النقل والملاكى. كما استثمرنا فى عام 2020 فى تطوير وتجديد المحطات والتوسع فى المحطات ومراكز الخدمة الجديدة التى تتناسب مع احتياجات عملائنا المختلفة بالإضافة إلى تطوير خدمات ما بعد البيع». من جانبه قال خالد يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة بيجو مصر: «قدمت شركة إكسون موبيل مصر نموذجاً مثالياً للتعاون، فنحن فى بيجو مصر نسعى دائما أن نقدم لعملائنا أفضل وأجود الخدمات وهى المعادلة الصعبة التى نجحت إكسون موبيل مصر فى تحقيقها على مدار السنوات الماضية». وتابع يوسف: «اليوم نحن سعداء بتجديد ثقتنا وتعاوننا الممتد مع إكسون موبيل مصر صاحبة التاريخ العريق بالسوق المصرية، والتى ستواصل تقديم أفضل وأجود منتجات الزيوت لعملاء بيجو فى مصر المطابق للمواصفات القياسية والذى توصى بها أوتوموبيل بيجو العالمية». وأضاف يوسف: «على مدار العامين الماضيين استطعنا تحقيق طفرة فى نسبة المبيعات. كما أطلقنا العديد من الموديلات الجديدة من ضمنها بيجو 2008 و 3008 و 5008 و508 من خلال 30 مركز خدمة و صالة عرض فى جميع أنحاء الجمهورية، كما قامت بيجو بمد فترة الضمان على كل موديلات 2021 لخمس سنوات أو 150 ألف كم، فضلا عن إمكانية مد فترة الضمان للعملاء الحاليين الذين يسرى عليهم الضمان حاليا».