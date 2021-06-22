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يهزم الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نهائي دوري سوبر السلة

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الزمالك يهزم الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نهائي دوري سوبر السلة يهزم الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نهائي دوري سوبر السلة

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تمكن الزمالك من هزيمة منافسه الاتحاد السكندري في ثاني مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

شهدت المباراة منافسة شرسة واستطاع الفارس الأبيض الحفاظ على تقدمه خلال أشوط اللقاء الأربعة لتنتهي المباراة بنتيجة 80 -70.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز خلال اللقاء الأول بنتيجة 83- 56، وتقام البطولة بنظام «best of 5» حيث يتوج باللقب صاحب الأكثر فوزاً في الخمس مباريات.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الزمالك والاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في السابعة مساء.

المصرى اليوم

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