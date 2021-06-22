مأساة القطار.. السلطات المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول الحادث

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وقع جنوب القاهرة.. وأدى لمصرع 4 عمال وإصابة 26 آخرين

كشفت هيئة السكك الحديدية في مصر تفاصيل حادث التصادم الذي وقع بين قطار وحافلة نقل عمال تابعة لأحد المصانع في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لمصرع 4 عمال وإصابة 26 آخرين.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن الحادث وقع أثناء سير قطار بضائع محمَّل بالرخام على خط التبين – العباسية مع سيارتَي نقل ركاب صغيرتَين "ميني باص" كانتا متوقفتَين على السكة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الباصين كانا متوقفين بشكل متعارض مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات.

وأضاف بأن سائق القطار حاول التوقف لكنه لم يتمكن من ذلك؛ ما أدى إلى احتكاكه بإحداهما، واصطدامه بالأخرى.

يُشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد كان قد أعلن فور وقوع الحادث أنه تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفيَيْ حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة، وتنوعت بين كسور وكدمات.

وقررت وزارة النقل تشكيل لجنة للتحقيق العاجل، ومعرفة ملابسات الحادث، وخصوصًا بعد الإعلان عن أن سائق القطار قد سلم نفسه للسلطات.

وكانت مصر قد شهدت حوادث قطارات مأساوية عدة خلال الآونة الأخيرة؛ إذ وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد، أسفر عن سقوط 19 قتيلاً و185 مصابًا.

وفي إبريل الماضي خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين.

وتوالت بعد ذلك حوادث خروج عربات قطارات، أسفر بعضها عن عدد من الإصابات؛ إذ انفصلت 6 عربات من قطار كان متجهًا من القاهرة إلى أسوان عند قرية منقباد بمحافظة أسيوط.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خروج بعض عربات القطار القادم من القاهرة إلى المنصورة بمنطقة محطة منيا القمح بالشرقية، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وتعهد وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، في وقت سابق بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة.