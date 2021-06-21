أخبار عاجلة

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
وزير الأوقاف يعلن 5 ضوابط لصلاة عيد الأضحى -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي -
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟ -
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طائرة : الإصرار والعزيمة وراء الفوز على الأهلي والتتويج بكأس

Print
طائرة الزمالك: الإصرار والعزيمة وراء الفوز على الأهلي والتتويج بكأس مصر طائرة : الإصرار والعزيمة وراء الفوز على الأهلي والتتويج بكأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب محمد اللقاني، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي عن سعادته بالفوز على النادي الأهلي في نهائي كأس بنتيجة 3–2 والتتويج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخ القلعة البيضاء.

وقال اللقاني في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة Ten: «الروح القتالية غلبت على آداء لاعبي الزمالك أمام الأهلي، وكانوا على قلب رجل واحد، وتعاهدوا على التتويج بكأس مصـر وتعويض خسارة لقب الدوري».
وتابع: «كما أن التركيز قاد الفريق للفوز على النادي الأهلي الذي يمتلك 11 لاعبا دوليا ًبجانب المحترفين، هذه البطولة سطرت تاريخاً جديداً لهذا الجيل من اللاعبين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

100 جنيه زيادة وطن النترات بـ4600 جنيه.. سعر السماد في مصر الأحد 11 يوليو 2021

100 جنيه زيادة وطن النترات بـ4600 جنيه.. سعر السماد في مصر الأحد 11 يوليو 2021