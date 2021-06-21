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أعرب محمد اللقاني، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على النادي الأهلي في نهائي كأس مصر بنتيجة 3–2 والتتويج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخ القلعة البيضاء.

وقال اللقاني في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة Ten: «الروح القتالية غلبت على آداء لاعبي الزمالك أمام الأهلي، وكانوا على قلب رجل واحد، وتعاهدوا على التتويج بكأس مصـر وتعويض خسارة لقب الدوري».

وتابع: «كما أن التركيز قاد الفريق للفوز على النادي الأهلي الذي يمتلك 11 لاعبا دوليا ًبجانب المحترفين، هذه البطولة سطرت تاريخاً جديداً لهذا الجيل من اللاعبين».