صحة الغربية : ضبط أدوية مخدرة بإحدى المراكز الطبية الخاصة بالمحلة ثاني

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وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الصيدلة والعلاج الحر بالمديرية لشن حملة لضبط سوق الدواء وضبط الاماكن الغير مرخصة .

فقد قام الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة وذلك لضبط مكان غير مرخص لخزن وبيع الأدوية داخل أحد المراكز الطبيه بدائره قسم المحلة ثاني.

حيث قامت إدارة الصيدلة بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع العلاج الحر أسفرت الحمله عن وجود مكان غير مرخص لخزن وبيع الادويه داخل احد المراكز الطبيه بدائره قسم المحله ثاني، وتم ضبط ادويه مسجله بوزاره الصحة بعدد ٢٨٧٣ وحده وأدوية مدرجة ضمن الجدول التالت لقانون المخدرات فقرة «د» بكميات ٨٤ وحدة مختلفة وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.