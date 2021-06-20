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جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض

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جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة، الأحد، من إحباط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط للطيران ( كونكشن) اشتبه عمر قرشى البارودى في راكب مصرى قادم من اثينا -القاهرة- الغردقة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمور الفحص اشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالاشعة تلاحظ وجود اشياء معتمة بحقائب الراكب.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف محمود خميس مأمور الجمرك بتفتيش امتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود كمية ٢٠٨ شريط بكل شريط ١٤ قرص من أقراص عقار سيتوتيك الخاصة بالاجهاض مخبأة في جيوب سحرية اسفل الحقائب.

وتم الجرد بلجنة مكونة من محمود صبرى ابو المجد والاستاذ عمر البارودى في حضور هانى حافظ رئيس قسم الامن الجمركى .

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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