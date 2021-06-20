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يجب أن نشعر بالقلق.. وزير الري يكشف سبب تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة

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يجب أن نشعر بالقلق.. وزير الري يكشف سبب تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة يجب أن نشعر بالقلق.. وزير الري يكشف سبب تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة

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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، أن المياه هي القضية الهامة للشعب المصري ويجب أن لا نستخدم كلمة «اطمئنان» في هذه اللحظات، موضحا أنه يجب أن نشعر بالقلق الصحي الذي يجعلنا نعرف المشكلة وهي نقص المياه نتيجة سد النهضة وتغيرات مناخية وزيادة سكانية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن لم تدخل دائرة حروب المياه، مشيرًا إلى أن تكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب، حيث أن الحرب دائمًا تنتهي بسلام، ولابد من العمل ولكل شخص له دور ويجب أن لا نتكاسل عنه.

وتابع: «تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة ليس قوة ولكنه عدم ثقة في النفس وعدم وجود إرادة سياسية ووجود قوة تزايد على مصلحة وطنها».

المصرى اليوم

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