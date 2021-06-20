المقابل المادي يهدد انضمام محمد حسن للإسماعيلي نهائياً

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تعثرت مفاوضات النادى الإسماعيلى مع مسئولى سيراميكا كليوباترا لتحويل إعارة محمد حسن لاعب الفريق لبيع نهائى بنهاية الموسم الجارى بسبب ارتفاع قيمة العقد السنوى للاعب، حيث يتقاضى 4.5 مليون جنيه سنوياً.

وقام رئيس سيراميكا كليوباترا بتسديد قيمتها بالكامل للاعب الذى انتقل للدراويش على سبيل الهدية فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتمسكت إدارة نادى سيراميكا، بعودة محمد حسن بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها اللاعب فى وسط الملعب للدراويش بعد إعارته بداية هذا الموسم.

وكان محمد حسن قد رحل عن صفوف الزمالك إلى سيراميكا من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بصفة مستمرة، قبل أن يتجه نحو الإسماعيلية لنفس الهدف فى يناير الماضى، وبدأ محمد حسن مشواره فى صفوف الأهلي، قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة، ومنه إلى وادى دجلة، وتألق بشكل لافت للنظر قبل أن ينتقل إلى الزمالك، ومنه إلى سيراميكا كليوباترا.