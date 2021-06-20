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رغم ارتفاع 7 قطاعات مؤشر تاسي يحقق خسائر بختام جلسة اليوم

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رغم ارتفاع 7 قطاعات مؤشر تاسي يحقق خسائر بختام جلسة اليوم رغم ارتفاع 7 قطاعات مؤشر تاسي يحقق خسائر بختام جلسة اليوم

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انهي السوق السعودي اليوم الأحد من خلال المؤشر الرئيسي “تاسي” محققا خسائر بلغت 62.37 نقطة وبلغ مستوى 10790.75 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لعدد 14 قطاعا.

وخسر “تاسي” 19 مليار ريال من الققيمة السوقية لأسهمه بانخفاض رأس المال السوقي إلى 9.710 تريليون ريال، من 9.729 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وسيطر الأداء الإيجابي على 7 قطاعات في السوق، بقيادة الاستثمار والتمويل الذي ارتفع 3.09%، كما ارتفعت قطاعات الطاقة والتأمين والاتصالات بنسب 0.15% و0.53% و0.85% على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، تراجع 14 قطاعًا تصدرهم الأدوية الذي هبط 1.43% بالختام، كما هبطت قطاعًا البنوك والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.13% و1.1% على الترتيب.

وجاء سهم “الإعادة ” على قمة ارتفاعات السوق التي سيطرت على 60 سهمًا بصعوده 9.67% خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “جدوى ريت السعودية” قائمة الخاسرين وعددهم 128 سهما بهبوطه 2.93%.

وكان سهم “متطورة” الذي ارتفع إلى 58.7 ريالا للسهم الأكثر نشاطا خلال الجلسة بسيولة بلغت 1.11 مليار ريال، على 18.9 مليون سهما، عقب إعلان الشركة تلقيها طلبا من المساهمين بحل مجلس الإدارة والسير في إجراءات تعيين مجلس جديد.

المصرى اليوم

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