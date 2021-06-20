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ما حكم الاغتصاب الزوجي في الإسلام .. أستاذ شريعة يجيب

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الاغتصاب الزوجي قضية شائكة تثار كل فترة وخلال الفترة الماضية أثيرت مرتين، إحداهما في شهر رمضان خلال أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، عندما أجبر الشيخ مؤنس زوجته على معاشرته، وهو ما أثار جدلا كبيرًا، وفتح النقاش الشائك حول الاغتصاب الزوجي وهل حلال أم حرام، والمرة الثانية منذ أيام قليلة عندما قالت طليقة الفنان تميم يونس، إنه مارس معها الاغتصاب الزوجي، وهو ما فتح بابًا النقاش الذي لم يغلق مجددًا.

الدكتور أحمد كريمة - صورة أرشيفية

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أكد نه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ولا المجتمع المصري مصطلح الاغتصاب الزوجي، موضحًا أن إكراه الزوج زوجته على العلاقة الحميمة أمر محظور في الشريعة.

وكشف كريمة لـ«المصري اليوم» أن بعض الشهوانيين من المشايخ السلفيين روّجوا أحاديث نبوية مشكوك في صحتها فيها إذلال للمرأة مثل «إذا دعا رجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت عَلَى التنور» فهذا حديث مطعون فيه لأنه يصطدم في القران الكريم «عاشرهن بالمعروف».

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أن الله يقول لقد كرمنا بني ادم، ونفاجأ بشيخ سلفي يقول إن رفضت الزوجة طلب زوجها للفراش تلعنها الملائكة حتي الصباح، مؤكدا أن هذا الحديث أيضًا مشكوك فيه وتساءل: «هل لو حدث العكس، تلعن الملائكة الرجل إذا رفض طلب زوجته؟ وهل يلعن المؤمن بسبب رفض ممارسة عادة من العادات الدنيوية؟

وطالب كريمة بالعودة إلى عادات المجتمع المصري ما قبل السبعينيات قبل تصدير الفكر السلفي الوهابي الذي أشاع فينا مفاهيم مثل مصطلح الاغتصاب الزوجي هدفها أذلال المرأة.

المصرى اليوم

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