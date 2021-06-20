أبوالغيط يتحدث عن سد النهضة: ادعاءات إثيوبيا بحدوث صدام عربي إفريقي فكرة «خايبة»

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قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة شكلت لجنة في نيويورك تضم السعودية والأردن والعراق ومندوب الجامعة لتنسيق الطرح العربي مع مصر والسودان.

وأضاف أبوالغيط، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه ربما يحتاج مناقشة أزمة السد الإثيوبي إلى تصويت من أعضاء مجلس الأمن.

وتابع: «يجب أن تتبنى إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن طلب مصر والسودان لمناقشة ملف السد ولا يستطيع مجلس الأمن التخلي عن مسؤولية تحقيق الأمن والسلم الدوليين».

وأوضح أن هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب أزمة السدود التي قد تتطور إلى مواجهة تؤدي إلى عدم الاستقرار.

وتوقع أبوالغيط وجود جلسة سيعقدها مجلس الأمن لمناقشة ملف السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ترفض أي إجراء أحادي تقوم به إثيوبيا لتهديده الأمن المائي.

وأكد أبوالغيط أن الدولتين العربيتين اللتين تقدمتا بملف السد الإثيوبي للجامعة العربية تقعان في إفريقيا، مشيرا إلى أن ثلثي العالم العربي يقيمون في قارة إفريقيا وأن 9 من الدول أعضاء الجامعة العربية ينتمون للقارة الأفريقية ويدعمون الاتحاد الأفريقي.

وشدد على أن المزاعم الإثيوبية عن وجود صدام عربي– إفريقي غير حقيقية وهي محاولة منها للحصول على الدعم الإفريقي، وادعاءات إثيوبيا بحدوث صدام بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي فكرة «خايبة».

وختم أبوالغيط أن مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية .