تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية ودرجات المواد بالتفصيل (رابط)

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ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، وأعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية ودرجات المواد لجميع الطلاب الذين دخلوا الامتحان هذا العام وعددهم 109 آلاف و275 طالبا وطالبة، نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 89.1%.

و«المصري اليوم» تنشر نتيجة الشهادة الاعدادية كاملة من خلال الضغط على الرابط «هنـــــــا».

وللتعرف على الدرجات بالتفصيل لكل المواد يمكنك الضغط على الرابط «هنــــــا».

وللتعرف على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يمكنك الضغط «هنــــــا».